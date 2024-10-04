Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş
Meriç Erkan, Esra Ezmeci'nin Youtube'ta yayınlanan programına konut oldu ve Ahu Tuğba’nın kendisinden son isteğini açıkladı.
ABD’de 1 Eylül’de vefat eden Ahu Tuğba, İstanbul Teşvikiye Camii’nde son yolculuğuna uğurlanmış ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmişti.
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Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba’nın cenazesi, Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin’in davranışlarıyla gündeme gelmişti.
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Cenaze töreninde Erkan’ın sarılma görüntüleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Tepkilerin ardından Meriç Erkan, Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin ile iletişime geçerek helallik istemişti.
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Meriç Erkan, olaydan günler sonra Esra Ezmeci'nin Youtube kanalına konut oldu ve Ahu Tuğba’nın kendisinden son isteğini açıkladı.
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