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  4. Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş

Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş

Meriç Erkan, Esra Ezmeci'nin Youtube'ta yayınlanan programına konut oldu ve Ahu Tuğba’nın kendisinden son isteğini açıkladı.

Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş - Resim: 1

ABD’de 1 Eylül’de vefat eden Ahu Tuğba, İstanbul Teşvikiye Camii’nde son yolculuğuna uğurlanmış ve Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilmişti.

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Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş - Resim: 2

Yeşilçam’ın unutulmaz isimlerinden Ahu Tuğba’nın cenazesi, Meriç Erkan ve Yaşar Alptekin’in davranışlarıyla gündeme gelmişti.

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Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş - Resim: 3

Cenaze töreninde Erkan’ın sarılma görüntüleri sosyal medyada geniş yankı bulmuştu. Tepkilerin ardından Meriç Erkan, Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin ile iletişime geçerek helallik istemişti.

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Meriç Erkan açıkladı: Ahu Tuğba'nın son isteği buymuş - Resim: 4

Meriç Erkan, olaydan günler sonra Esra Ezmeci'nin Youtube kanalına konut oldu ve Ahu Tuğba’nın kendisinden son isteğini açıkladı. 

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