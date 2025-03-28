Mert Ramazan Demir askere gidiyor; birliği de açıklandı
Yalı Çapkını dizisi ile geniş bir hayran kitlesi edinen yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir askere gidiyor.
Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde "Ferit" karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dizinin final kararı ile birlikte askere gideceğini açıklamıştı.
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Mert Ramazan Demir'in askerliğini Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapacağı ve 3 Nisan'da birliğine teslim olacağı öğrenildi.
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Yalı Çapkını'nın final kara Demir'in askerlik planını devreye sokmasına neden oldu.
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Sevilen oyuncu, 3 Nisan'da İskenderun'da birliğine teslim olacak.
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