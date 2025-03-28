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Mert Ramazan Demir askere gidiyor; birliği de açıklandı

Yalı Çapkını dizisi ile geniş bir hayran kitlesi edinen yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir askere gidiyor.

Mert Ramazan Demir askere gidiyor; birliği de açıklandı - Resim: 1

Star TV'de ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinde "Ferit" karakterine hayat veren Mert Ramazan Demir, dizinin final kararı ile birlikte askere gideceğini açıklamıştı.

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Mert Ramazan Demir askere gidiyor; birliği de açıklandı - Resim: 2

Mert Ramazan Demir'in askerliğini Hatay'ın İskenderun ilçesinde yapacağı ve 3 Nisan'da birliğine teslim olacağı öğrenildi.

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Mert Ramazan Demir askere gidiyor; birliği de açıklandı - Resim: 3

Yalı Çapkını'nın final kara Demir'in askerlik planını devreye sokmasına neden oldu.

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Mert Ramazan Demir askere gidiyor; birliği de açıklandı - Resim: 4

Sevilen oyuncu, 3 Nisan'da İskenderun'da birliğine teslim olacak.

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