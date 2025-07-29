Mert Ramazan Demir'in gizemli sevgilisiyle aşkı kısa sürdü
Yalı Çapkını dizisinde başrolü paylaştığı Afra Saraçoğlu ile olan birlikteliğinin sona ermesinin ardından Bodrum'da gizemli bir güzelle yakalanan yakışıklı oyuncu Mert Ramazan Demir'in bir aşk girişimi daha başarısızlıkla sonuçlandı.
Son olarak ‘Yalı Çapkını’ dizisinde hayat verdiği Ferit karakteriyle adından söz ettiren başarılı oyuncu Mert Ramazan Demir özel hayatıyla gündemden düşmüyor.
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Yalı Çapkını dizisindeki rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yaşadığı aşkla uzun süre gündemde kalan oyuncu geçtiğimiz günlerde Bodrum'da bir güzelle görüntülendi.
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Akyaka'da sevgilisi ile görüntülenen Mert Ramazan Demir'in gizemli sevgilisi ile dudak dudağa pozları olay olmuştu.
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Ancak edinilen bilgilere göre Mert Ramazan Demir'in gizemli sevgilisi ile yaşadığı aşk kısa sürdü.
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