Mert Yazıcıoğlu ile M Lisa aşkını aynı evdeki fotoğraf ele verdi
Ekranların yakışıklı oyuncusu Mert Yazıcıoğlu ile sahne adı olarak "M Lisa"'yı kullanan güzel şarkıcı Melisa Gülen'in bir süre önce sessiz sedasız bir birliktelik yaşayıp ardından da ayrıldığı öne sürülmüştü... Ünlü ikilinin yeniden birlikte olduklarına dair ilk ipucunu hayranları bu 2 fotoğrafla yakaladı...
Kuruluş Orhan dizisinde "Orhan Bey" karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu Mert Yazıcıoğlu özel hayatıyla da dikkatleri üzerine çekiyor.
Mert Yazıcıoğlu'nun sahne ismi "M Lisa" olan güzel şarkıcı Melisa Gülen ile 2024 yazında gözlerden uzak şekilde üç ay boyunca bir ilişki yaşadığı, ardından da çiftin ayrıldığı öne sürülmüştü.
İddiaların ardından M Lisa’ya Mert Yazıcıoğlu sorulmuş, genç şarkıcı net bir dille "Öyle bir durum yok” yanıtını vermişti.
Ancak ikilinin ayrı ayrı yaptıkları bir paylaşım "yeniden biraradalar" dedirtti.
