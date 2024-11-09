Merve Aydın Survivor 2025'e katılacak mı?
Ekranların sevilen yarışma programı Survivor'a 5 kez katılan Merve Aydın, Survivor 2025 için sessizliğini bozdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan fenomen yarışma programı Survivor 2025 için geri sayım sürüyor.
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Bu sezon All Star kadrosunun yer alacağı Survivor'a hangi isimlerin katılacağı merak konusu oldu. . Nagihan Karadere sakatlığı nedeniyle net konuşmazken, Survivor şampiyonu Nefise Karatay, yeni sezonda olmayacağını söylemişti.
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Eski yarışmacılar tek tek konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. O isimlerden biri de 10 yılda tam 5 kere yarışmaya katılan Merve Aydın oldu. Ünlü isim 2025 senesinde Survivor'da yer alıp almayacağını sosyal medya hesabından açıkladı.
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Sosyal medya hesabında bir takipçisinin "Survivor'a gitmeyi düşünüyor musun yine?" sorusuna yanıt verdi.
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