Merve Aydın Survivor 2025'e katılacak mı?

Eski yarışmacılar tek tek konuyla ilgili düşüncelerini dile getirdi. O isimlerden biri de 10 yılda tam 5 kere yarışmaya katılan Merve Aydın oldu. Ünlü isim 2025 senesinde Survivor'da yer alıp almayacağını sosyal medya hesabından açıkladı.