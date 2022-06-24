Merve Boluğur: Baba olacak erkek yok
2017 yılında Murat Dalkılıç ile boşanan Merve Boluğur evlilikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.
2015’te nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç’tan 2017’de boşanan Merve Boluğur, "Anneme (Nehra Boluğur) kalsa beni hemen evlendirir."
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"Çünkü torun istiyor. Ama ben, baba olacak bir erkek bilmiyorum” dedi. Sonra ekledi:
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“Evleneceğim kişinin erkeksi yönü kuvvetli olsun."
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"Sahiplensin. Çocuk yetiştirme konusunda da bilinçli olsun." Öte yandan Merve Boluğur, "Ben de mükemmel değilim" diye ekledi.
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