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Merve Boluğur: Baba olacak erkek yok

2017 yılında Murat Dalkılıç ile boşanan Merve Boluğur evlilikle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Merve Boluğur: Baba olacak erkek yok - Resim: 1

2015’te nikah masasına oturduğu Murat Dalkılıç’tan 2017’de boşanan Merve Boluğur, "Anneme (Nehra Boluğur) kalsa beni hemen evlendirir."

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Merve Boluğur: Baba olacak erkek yok - Resim: 2

"Çünkü torun istiyor. Ama ben, baba olacak bir erkek bilmiyorum” dedi. Sonra ekledi:

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Merve Boluğur: Baba olacak erkek yok - Resim: 3

“Evleneceğim kişinin erkeksi yönü kuvvetli olsun."

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Merve Boluğur: Baba olacak erkek yok - Resim: 4

"Sahiplensin. Çocuk yetiştirme konusunda da bilinçli olsun." Öte yandan Merve Boluğur, "Ben de mükemmel değilim" diye ekledi.

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