Merve Boluğur dekolteyi abartınca...
Oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Boluğur son olarak derin dekolteli bir kıyafetiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı'dan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.
Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Merve Boluğur derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.