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  3. 27 Kasım 2020 08:26

Merve Boluğur dekolteyi abartınca...

Oyuncu Merve Boluğur, Instagram hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor. Boluğur son olarak derin dekolteli bir kıyafetiyle çekilen fotoğraflarını paylaştı.

Merve Boluğur dekolteyi abartınca...

Geçtiğimiz aylarda sanat direktörü Burak Dayı'dan ayrılan ünlü oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çekmeye devam ediyor.

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Merve Boluğur dekolteyi abartınca...

Instagram'da 3.8 milyon takipçisi olan Merve Boluğur derin dekolteli elbisesiyle verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Merve Boluğur dekolteyi abartınca...

Boluğur'un paylaşımına kısa sürede on binlerce beğeni geldi.

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