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  3. 30 Mayıs 2020 10:42

Merve Boluğur: Henüz o kadar sıyırmadım!

Koronavirüs günlerinden sosyal medya hesabını daha sık kullanmaya başlayan 32 yaşındaki Merve Bolguğur, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Merve Boluğur: Henüz o kadar sıyırmadım!

Koronavirüs günlerinden sosyal medya hesabını daha sık kullanmaya başlayan 32 yaşındaki Merve Bolguğur, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

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Merve Boluğur: Henüz o kadar sıyırmadım!

Makyajsız hali ile kamera karşısına geçen Merve Boluğur'un doğal hali takipçileri tarafından çok beğenildi.

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Merve Boluğur: Henüz o kadar sıyırmadım!

32 yaşındaki güzel, 'kendisine çiçek gönderdiği' iddialarına da yanıt verdi.

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Merve Boluğur: Henüz o kadar sıyırmadım!

Geçtiğimiz günlerde evine gelen çiçeklerin fotoğraflarını paylaşan Boluğur, "Kendine çiçek mi gönderdin?" şeklinde yorumlar almıştı

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