Merve Boluğur: Henüz o kadar sıyırmadım!
Koronavirüs günlerinden sosyal medya hesabını daha sık kullanmaya başlayan 32 yaşındaki Merve Bolguğur, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Koronavirüs günlerinden sosyal medya hesabını daha sık kullanmaya başlayan 32 yaşındaki Merve Bolguğur, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.
Makyajsız hali ile kamera karşısına geçen Merve Boluğur'un doğal hali takipçileri tarafından çok beğenildi.