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  3. 28 Aralık 2020 00:20

Merve Boluğur iddialı kıyafetiyle olay oldu

Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur yine iddiasını konuşturdu. Boluğur'un incilerle süslenmiş mini şortlu ve straplez kıyafeti ile verdiği pozlara beğeni yağıyor.

Merve Boluğur iddialı kıyafetiyle olay oldu

Son dönemde özel hayatı ve Instagram'dan paylaştığı cesur pozlarıyla çok konuşulan Merve Boluğur, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

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Merve Boluğur iddialı kıyafetiyle olay oldu

Yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen Boluğur, siyah iddialı tulumu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Merve Boluğur iddialı kıyafetiyle olay oldu

Ünlü oyuncunun gönderileri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Merve Boluğur iddialı kıyafetiyle olay oldu

Güzel oyuncu, takipçilerine bir sürpriz yaptı ve Youtube kanalı açmıştı.

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