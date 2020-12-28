Merve Boluğur iddialı kıyafetiyle olay oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur yine iddiasını konuşturdu. Boluğur'un incilerle süslenmiş mini şortlu ve straplez kıyafeti ile verdiği pozlara beğeni yağıyor.
Son dönemde özel hayatı ve Instagram'dan paylaştığı cesur pozlarıyla çok konuşulan Merve Boluğur, yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
Yaptığı açıklamalarda gündemden düşmeyen Boluğur, siyah iddialı tulumu ile verdiği pozları sosyal medya hesabından yayınladı.