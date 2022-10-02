Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu
Ünlü oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın evlendi.
İlk eşi Murat Dalkılıç ile 2017 yılında boşanan Merve Boluğur, ikinci defa nikah masasına oturdu. Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti bu akşam evlendi.
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Çiftin düğünü İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.
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Boluğur, düğüne hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Çiftin nikâhını, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.
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