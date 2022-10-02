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  4. Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu

Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Merve Boluğur ile DJ Mert Aydın evlendi.

Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu - Resim: 1

İlk eşi Murat Dalkılıç ile 2017 yılında boşanan Merve Boluğur, ikinci defa nikah masasına oturdu. Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan Merve Boluğur ve Mert Aydın çifti bu akşam evlendi. 

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Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu - Resim: 2

Çiftin düğünü İstanbul'daki Fuat Paşa Yalısı'nda gerçekleşti.

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Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu - Resim: 3

Boluğur, düğüne hazırlandığı anları sosyal medya hesabından yayınladı.

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Merve Boluğur ile Mert Aydın evlendi! Boluğur'un gelinliği de paylaşımları da olay oldu - Resim: 4

Çiftin nikâhını, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen kıydı.

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