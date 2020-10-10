Merve Boluğur isyan etti: ''Beni rahat bırakın''
Her yaptığıyla olay olan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Koronavirüs kurallarını hiçe sayan Merve Boluğur'un maskesini sonunda taktığı görüldü.
Basın mensuplarının "Nasılsız Merve Hanım?" demesi üzerine bir süre sessiz kalıp, yürümeye devam Boluğur, daha sonra ise "Bu aralar beni rahat bırakın" diyerek, çıkıştı.
Geçtiğimiz günlerde maskesiz bir şekilde gezerken magazin muhabirlerine yakalanan Merve Boluğur, ağır eleştirilere maruz kalmıştı.