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  3. 10 Ekim 2020 11:45

Merve Boluğur isyan etti: ''Beni rahat bırakın''

Her yaptığıyla olay olan Merve Boluğur, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Koronavirüs kurallarını hiçe sayan Merve Boluğur'un maskesini sonunda taktığı görüldü.

Merve Boluğur isyan etti: ''Beni rahat bırakın''

Basın mensuplarının "Nasılsız Merve Hanım?" demesi üzerine bir süre sessiz kalıp, yürümeye devam Boluğur, daha sonra ise "Bu aralar beni rahat bırakın" diyerek, çıkıştı.

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Merve Boluğur isyan etti: ''Beni rahat bırakın''

Geçtiğimiz günlerde maskesiz bir şekilde gezerken magazin muhabirlerine yakalanan Merve Boluğur, ağır eleştirilere maruz kalmıştı.

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Merve Boluğur isyan etti: ''Beni rahat bırakın''

Maske takmamasını eleştirenlere Boluğur sosyal mesafe şakasıyla cevap vermişti.

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Merve Boluğur isyan etti: ''Beni rahat bırakın''

Başarılı oyuncu, "Mesafeleri olan bir insanım. Doğuştan sosyal mesafem olduğu için maske takmıyorum. Mesafeli olduğu kadar eğlenceli bir tarafım da var. O yüzden dengelediğimi düşünüyorum. Biraz daha kendime bir şeyler katmaya çalışıyorum" demişti.

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