Merve Boluğur isyan etti! ''Senelerdir bu insanlar üstüme geliyor''

2006–2007 yıllarında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde Ayşegül adlı bir cadıyı canlandırarak başrol oynayan ve adını geniş kitlelere duyuran Merve Boluğur, hem kariyeri hem özel hayatı hem de sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.