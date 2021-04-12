Merve Boluğur muhabirleri kovdu
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sinirli olduğu gözlenen Boluğur, muhabirlere sert çıktı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Sinirli olduğu gözlenen Boluğur, muhabirlere sert çıktı.
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Posta'nın haberine göre; oyuncu Merve Boluğur sokağa çıkma yasağının olduğu gün Nişantaşı'nda bir pastaneyi ziyaret etti.
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"YOLUMDAN ÇEKİLİN" Çok sinirli olan 33 yaşındaki Boluğur, öfkesini muhabirlerden çıkardı. Oyuncu, habercilerin sorularına "Hadi uzaklaşabilirsiniz. İşlerim var" dedi.
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Merve Boluğur, sözlerine; "Gazeteci olmanız size hesap vereceğim anlamına gelmiyor. Hadi şimdi yolumdan çekilin" diye devam etti. Oyuncunun kaba davranışının nedeni anlaşılamadı.
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