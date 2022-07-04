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Merve Boluğur müjdeyi verdi: Yeni şarkı geliyor

Oyunculuğu bırakıp müziğe yönelen Merve Boluğur, ikinci şarkısını çıkarmayı planlıyor.

Merve Boluğur müjdeyi verdi: Yeni şarkı geliyor - Resim: 1

Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, ekranlara ara verdi. Merve Boluğur oyunculuğu rafa kaldırmış, şarkıcılığa soyunmuştu.

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Merve Boluğur müjdeyi verdi: Yeni şarkı geliyor - Resim: 2

Boluğur, sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" adlı ilk şarkısını çıkararak, müzik dünyasına giriş yapmıştı.

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Merve Boluğur müjdeyi verdi: Yeni şarkı geliyor - Resim: 3

İlk şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur, yakında 2. şarkısını da çıkarıyor.

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Merve Boluğur müjdeyi verdi: Yeni şarkı geliyor - Resim: 4

Boluğur, "Yakında yeni bir şarkı geliyor. Sözlerini yazdım. Bu kez müziği de benden olacak" diye konuştu.

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