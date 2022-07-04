Merve Boluğur müjdeyi verdi: Yeni şarkı geliyor
Oyunculuğu bırakıp müziğe yönelen Merve Boluğur, ikinci şarkısını çıkarmayı planlıyor.
Acemi Cadı, Küçük Sırlar, Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol almış olan oyuncu Merve Boluğur, ekranlara ara verdi. Merve Boluğur oyunculuğu rafa kaldırmış, şarkıcılığa soyunmuştu.
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Boluğur, sözlerini kendisinin yazdığı "Şşşttt" adlı ilk şarkısını çıkararak, müzik dünyasına giriş yapmıştı.
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İlk şarkısıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Merve Boluğur, yakında 2. şarkısını da çıkarıyor.
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Boluğur, "Yakında yeni bir şarkı geliyor. Sözlerini yazdım. Bu kez müziği de benden olacak" diye konuştu.
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