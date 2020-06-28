Merve Boluğur: Panik yapmayın seneye gireceğim
Oyuncu Merve Boluğur, karantina günlerinde ders çalıştığına dair paylaşımlar yapmış ve takipçilerine üniversite sınavına gireceğini açıklamıştı.
Karantina günlerini evde geçiren ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Merve Boluğur, bu günleri takipçileriyle etkileşim halinde kalarak geçirdi.
Lise mezunu olan oyuncu Merve Boluğur, karantinada olduğu süre zarfında üniversite sınavına hazırlık için test çözmeye başladığını açıklamış ve üniversiteye gitmek istediğini söylemişti.