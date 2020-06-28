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  3. 28 Haziran 2020 13:37

Merve Boluğur: Panik yapmayın seneye gireceğim

Oyuncu Merve Boluğur, karantina günlerinde ders çalıştığına dair paylaşımlar yapmış ve takipçilerine üniversite sınavına gireceğini açıklamıştı.

Merve Boluğur: Panik yapmayın seneye gireceğim

Karantina günlerini evde geçiren ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Merve Boluğur, bu günleri takipçileriyle etkileşim halinde kalarak geçirdi. 

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Merve Boluğur: Panik yapmayın seneye gireceğim

Lise mezunu olan oyuncu Merve Boluğur, karantinada olduğu süre zarfında üniversite sınavına hazırlık için test çözmeye başladığını açıklamış ve üniversiteye gitmek istediğini söylemişti. 

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Merve Boluğur: Panik yapmayın seneye gireceğim

Herkes sınav sonrası Merve Boluğur’un paylaşımını beklerken ondan şaşırtıcı bir hareket geldi. 

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Merve Boluğur: Panik yapmayın seneye gireceğim

Güzel oyuncu, Instagram hesabının hikaye bölümünden, “Panik yapmayın, seneye gireceğim inşallah” yazılı bir metin paylaştı ve sınava girmediğini duyurdu. 

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