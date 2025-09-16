Merve Boluğur radikal değişimiyle herkesi şaşırttı: Adını söylemesek kim olduğunu bilemezdiniz
Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan isimleri arasında yer alan Merve Boluğur yıllardır kendisiyle özdeşleşen vamp kadın imajını baştan aşağı değiştirerek bambaşka bir görünüme kavuştu.
2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la yaptığı evlilik sonrası 2022 yılında DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuş ancak bu evlilik de uzun sürmemişti.
1 / 14
İkinci evliliği sadece 3 ay süren Merve Boluğur şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
2 / 14
Kısa bir süre önce magazin muıhabirlerinin soruları üzerine güzellik sırrını açıklayan Merve Boluğur bu sefer de imaj değişikliği ile gündem oldu.
3 / 14
Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
4 / 14