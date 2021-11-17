Merve Boluğur: 'Sevgilimin yanında bile Yusuf burda olsa' derdim

Son dönemde yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur erkek arkadaşıyla samimi anlarını paylaştı, yazdığı not ise kafaları karıştırdı, "Çok acayip bir adamsın sevgilimin yanında bile içimden 'Ah şimdi Yusuf da burada olacaktı ya' derdim içimden" deyince ortalık karıştı.