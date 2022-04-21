Merve Boluğur, sütyen ve bandanalı kombiniyle sosyal medyayı salladı
Ünlü oyuncu Merve Boluğur sosyal medya paylaşımları ile beğeni kazanmaya devam ediyor. Güzel oyuncu son olarak sütyen ve bandanalı kombiniyle adından söz ettirdi.
Instagram paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren ünlü oyuncu Merve Boluğur bu paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.
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Merve Boluğur bu defa sütyenli kombiniyle takipçilerinden beğeni topladı.
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Ünlü oyuncu son zamanlarda, çılgın pozlarıyla sosyal medyada oldukça konuşuluyor.
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Merve Boloğur kimdir?
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