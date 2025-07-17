Merve Boluğur tatil pozlarıyla dikkatleri üzerine çekti.
Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu Merve Boluğur, soluğu Çeşme Alaçatı'da aldı. Ünlü oyuncu, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Rol aldığı yapımlardaki başarılı oyunculuğuyla ekranların aranan isimleri arasında yer alan Merve Boluğur uzun bir süredir sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündemde.
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2015–2017 yılları arasında popçu Murat Dalkılıç'la yaptığı evlilik sonrası 2022 yılında DJ Mert Aydın ile nikâh masasına oturmuş ancak bu evlilik de uzun sürmemişti.
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İkinci evliliği sadece 3 ay süren Merve Boluğur şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.
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Kısa bir süre önce magazin muıhabirlerinin soruları üzerine güzellik sırrını açıklayan Merve Boluğur bu sefer de yayınladığı çocukluk fotoğraflarıyla gündem oldu.
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