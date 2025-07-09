Merve Boluğur tatilde! Havuz pozuna yorum yağdı
Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu Merve Boluğur, soluğu Çeşme Alaçatı'da aldı. Ünlü oyuncu, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.
Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor.
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37 yaşındaki güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor.
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Merve Boluğur, yaz sezonunun başlamasıyla soluğu tatilde aldı.
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HAVUZ POZUNA BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU
Çeşme Alaçatı’ya giden ve Instagram’da 4 milyon takipçisi bulunan güzel yıldız, havuzda çekilen pozlarını “Yaz” notuyla paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu.
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