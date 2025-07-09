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  4. Merve Boluğur tatilde! Havuz pozuna yorum yağdı

Merve Boluğur tatilde! Havuz pozuna yorum yağdı

Tatil sezonunu açan ünlü oyuncu Merve Boluğur, soluğu Çeşme Alaçatı'da aldı. Ünlü oyuncu, tatil pozlarını takipçileriyle paylaştı.

Merve Boluğur tatilde! Havuz pozuna yorum yağdı - Resim: 1

Kuzey Güney, Acemi Cadı, Küçük Sırlar ve İçimdeki Fırtına gibi yapımlarla hafızalara kazınan oyuncu Merve Boluğur, uzun süredir ekranlardan uzak bir hayat sürüyor. 

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Merve Boluğur tatilde! Havuz pozuna yorum yağdı - Resim: 2

37 yaşındaki güzel oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor. 

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Merve Boluğur tatilde! Havuz pozuna yorum yağdı - Resim: 3

Merve Boluğur, yaz sezonunun başlamasıyla soluğu tatilde aldı. 

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Merve Boluğur tatilde! Havuz pozuna yorum yağdı - Resim: 4

HAVUZ POZUNA BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU

Çeşme Alaçatı’ya giden ve Instagram’da 4 milyon takipçisi bulunan güzel yıldız, havuzda çekilen pozlarını “Yaz” notuyla paylaşarak hayranlarının beğenisine sundu.

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