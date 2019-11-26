  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 26 Kasım 2019 09:20

Merve Boluğur tüm dostlarını sildi

Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, Instagram hesabından tüm dostlarını sildi. Murat Dalkılıç'la boşanmasının ardından kendi kabuğuna çekilen Boluğur'un neden böyle bir şey yaptığı ise hayranları tarafından merak konusu

Merve Boluğur tüm dostlarını sildi

Şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2015 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl sonra boşanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yakından tanıdığı herkesi sildi.

1/ 8
Merve Boluğur tüm dostlarını sildi

Yalnızca dünya yıldızlarını ve markalarını takip eden Boluğur'un hamlesi ise sevenlerinde merak uyandırdı.

2/ 8
Merve Boluğur tüm dostlarını sildi

Son yıllarda herhangi bir TV projesinde yer almayan güzel oyuncu, yakın zamanda kendisine ait bir kozmetik markası çıkarmış ve ticaret hayatına adım atmıştı.

3/ 8
Merve Boluğur tüm dostlarını sildi

Boşandıktan sonra kendini işine veren ve kabuğuna çekilen Boluğur'un boşanma travmasını atlatmak için destek aldığı ortaya çıkmıştı.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM