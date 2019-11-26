Merve Boluğur tüm dostlarını sildi
Bir süredir ekranlardan uzak olan Merve Boluğur, Instagram hesabından tüm dostlarını sildi. Murat Dalkılıç'la boşanmasının ardından kendi kabuğuna çekilen Boluğur'un neden böyle bir şey yaptığı ise hayranları tarafından merak konusu
Şarkıcı Murat Dalkılıç'la 2015 yılında nikah masasına oturan ve iki yıl sonra boşanan Merve Boluğur, sosyal medya hesabından yakından tanıdığı herkesi sildi.
Yalnızca dünya yıldızlarını ve markalarını takip eden Boluğur'un hamlesi ise sevenlerinde merak uyandırdı.
Son yıllarda herhangi bir TV projesinde yer almayan güzel oyuncu, yakın zamanda kendisine ait bir kozmetik markası çıkarmış ve ticaret hayatına adım atmıştı.