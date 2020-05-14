Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a olay gönderme

Bu durumu ti'ye alan sosyal medya kullanıcılarına Merve Boluğur, “Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı… 10’luk puzzle yapacağım, eğleneceğim. Karantinada atom mu parçalıyorsunuz? Aşı mı buldunuz? Sevgiler” diyerek karşılık vermişti.