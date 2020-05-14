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  3. 14 Mayıs 2020 11:56

Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a olay gönderme

Oyuncu Merve Boluğur'un ev karantinası günlerinde oyalanmak için yaptığı puzzle sosyal medyanın diline düşmüş ve takipçileri Merve Boluğur'u ti'ye almıştı.

Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a olay gönderme

Karantina sürecinde üniversite sınavına hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, 40 parçalık puzzle yapıp Instagram hesabının hikayeler bölümünden “Bitti” diye paylaşınca sosyal medyanın diline düşmüştü.

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Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a olay gönderme

Bu durumu ti'ye alan sosyal medya kullanıcılarına Merve Boluğur, “Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı… 10’luk puzzle yapacağım, eğleneceğim. Karantinada atom mu parçalıyorsunuz? Aşı mı buldunuz? Sevgiler” diyerek karşılık vermişti.

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Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a olay gönderme

Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Merve Boluğur’a gönderme yaptı.

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Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a olay gönderme

Gökbakar, 40 parçalık puzzle yapıp sosyal medyadan “Bitti” diye paylaşan Merve Boluğur’u, 3 parçalık puzzle ile tiye aldı.

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