Merve Boluğur'dan Şahan Gökbakar'a olay gönderme
Oyuncu Merve Boluğur'un ev karantinası günlerinde oyalanmak için yaptığı puzzle sosyal medyanın diline düşmüş ve takipçileri Merve Boluğur'u ti'ye almıştı.
Karantina sürecinde üniversite sınavına hazırlanan oyuncu Merve Boluğur, 40 parçalık puzzle yapıp Instagram hesabının hikayeler bölümünden “Bitti” diye paylaşınca sosyal medyanın diline düşmüştü.
Bu durumu ti'ye alan sosyal medya kullanıcılarına Merve Boluğur, “Bebek misin? Deli misin? Bıdı bıdı… 10’luk puzzle yapacağım, eğleneceğim. Karantinada atom mu parçalıyorsunuz? Aşı mı buldunuz? Sevgiler” diyerek karşılık vermişti.
Ünlü komedyen Şahan Gökbakar da Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Merve Boluğur’a gönderme yaptı.