Merve Boluğur’a Çağatay Ulusoy piyangosu

ŞANSI DÖNDÜ İki yıl önce dizisi yayından kalkan ve o tarihten beri iş ile özel yaşamında yüzü gülmeyen Merve Boluğur, teklifle havalara uçtu. İlk kez bir sinema filminde oynayacak olan Boluğur'un yeni projesi, "Merve'ye Çağatay Ulusoy piyangosu vurdu" dedirtti.