Merve Boluğur’a Çağatay Ulusoy piyangosu
Murat Dalkılıç'la ayrılığının ardında iş ve özel hayatında zor günler geçiren Merve Boluğur'a Çağatay Ulusoy piyangosu vurdu. Uzun süredir setlerden uzak kalan Boluğur geçtiğimiz günlerde menajerini değiştirerek Çağatay Ulusoy'un
İş ve özel hayatındaki başarısızlıklar yüzünden depresyona giren Merve Boluğur'un, başına talih kuşu kondu. Boluğur'un Çağatay Ulusoy'un yeni filminde oynayacağı konuşuluyor.
Uzun süredir setlerden uzak kalan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde menajeriyle yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu, geçtiğimiz günlerde de Çağatay Ulusoy'un menajeri Engin Aykanat'ın kapısını çaldı. Aykanat'la anlaşan Boluğur'un şansı yaver gitti. Konuşulanlara göre Ulusoy, senaryosu kendisine ait olan yeni sinema filmi projesi için teklif götürdü.
Senaristlik ve yönetmenlikte kendini geliştiren Çağatay Ulusoy, gelecek yıl çekilmesi planlanan filmin senaryosu için şu sıralar hummalı şekilde çalışıyor.