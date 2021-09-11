Merve Boluğur'dan bikinili paylaşım
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son dönemde ekranlardan uzak kalsa da yaptığı açıklamalar ve paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeye devam ediyor.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2017 tarihinde evliliğini noktalayan Merve Boluğur, kariyerinde olduğu gibi özel hayatında da bir duraklama yaşıyor.
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Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur, yine dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
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Son olarak Instagram'da siyah bikinili fotoğrafını paylayan Merve Boluğur'a kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.
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Merve Boluğur, "Doğal halimle seksiliğimi dışarı aktarabilen kadınlardan biriyim. Hiçbir şey yapmamanın da seksi olunduğunu düşünüyorum. Bana verilmiş tenle de oluyor bu” dedi.
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