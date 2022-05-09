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Merve Boluğur'dan olay yaratan botoks yanıtı

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, botoks sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.

Merve Boluğur'dan olay yaratan botoks yanıtı - Resim: 1

Bir süredir şarkı yapacağını söyleyen oyuncu sosyal medyada oldukça aktif.

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Merve Boluğur'dan olay yaratan botoks yanıtı - Resim: 2

Sık sık hayranlarının sorularını yanıtlayan ve son günlerde de tatil pozlarıyla gündem olan Merve Boluğur doğallıktan yana olduğunu söyledi.

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Merve Boluğur'dan olay yaratan botoks yanıtı - Resim: 3

Merve Boluğur takipçisinin "Botoks var mı tatlım?" sorusuna "Yok. Herkes benzer surat."

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Merve Boluğur'dan olay yaratan botoks yanıtı - Resim: 4

"Bence kadını güzel yapan olduğu gibi olması" yanıtını verdi.

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