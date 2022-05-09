Merve Boluğur'dan olay yaratan botoks yanıtı
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Merve Boluğur, botoks sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.
Bir süredir şarkı yapacağını söyleyen oyuncu sosyal medyada oldukça aktif.
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Sık sık hayranlarının sorularını yanıtlayan ve son günlerde de tatil pozlarıyla gündem olan Merve Boluğur doğallıktan yana olduğunu söyledi.
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Merve Boluğur takipçisinin "Botoks var mı tatlım?" sorusuna "Yok. Herkes benzer surat."
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"Bence kadını güzel yapan olduğu gibi olması" yanıtını verdi.
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