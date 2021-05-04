Merve Boluğur’un ''1989 modası'' paylaşımına beğeni yağdı
Uzun süredir durgun bir kariyer geçiren Merve Boluğur, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
Uzun süredir durgun bir kariyer geçiren Merve Boluğur, Instagram sayfasından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.
1 / 6
Sosyal medya sayfasından sık sık özel hayatını takipçileriyle paylaşan oyuncu Merve Boluğur, çocukluk fotoğrafını paylaştı.
2 / 6
Boluğur, yaptığı paylaşımına ise, "1989 modası" notunu ekledi. Güzel oyuncunun bu paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
3 / 6
İşte Merve Boluğur'un o paylaşımı ve çocukluk fotoğrafları…
4 / 6