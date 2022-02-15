Merve Boluğur'un dansı olay olmuştu! Yaşar Alptekin'in hareketi canlı yayına damga vurdu
Maneviyata yönelen ünlü manken ve oyuncu Yaşar Alptekin, 2. Sayfa programında özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu. Bir ara Merve Boluğur'un seksi dans görüntüleri ekrana yansıyınca Yaşar Alptekin'in önüne bakarak çay içmeye devam etmesi sosyal medyada gündem oldu.
Oyuncu Yaşar Alptekin, TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Alptekin özel hayatına dair açıklamalarda bulundu.
Canlı yayın esnasında oyuncu Merve Boluğur'un dans ettiği anlar ekrana yansıyınca eski oyuncu ve model Yaşar Alptekin'in önüne bakarak çay içmeye devam etmesi dikkat çekti.
Bir süre önce maneviyata yönelin Yaşar Alptekin'in bu hareketi sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medya kullanıcıları, ''Ne yapsın adam tövbe etmiş" şeklinde yorumlar yaptı.
İŞTE O ANLAR
İşte Yaşar Alptekin’in açıklamalarından satır başları:
KIZIM EVLENİYOR
Kızımı geçen hafta istediler, evlenecek. Eşi görüntü yönetmeni kızım da kamera arkasında çalışıyor. İsterken ağlamadım ama nikahta ağlayacağımı düşünüyorum. Kızımdan Allah razı olsun ben ondan razıyım.