Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi gerçek çıktı!
Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından kalp emojili bir paylaşımda bulunmuş ve takipçilerine yeni bir aşka başladığının müjdesini vermişti.
Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından kalp emojili bir paylaşımda bulunmuş ve takipçilerine yeni bir aşka başladığının müjdesini vermişti.
Merve Boluğur’un sevgilisi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile ilişkilerini ilan etti. Ünlü oyuncu da bugün sevgilisinin yüzünü saklamayı tercih ederken sonrasında ikisinin de yüzünün göründüğü bir paylaşımda bulunmuştu.