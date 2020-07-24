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  3. 24 Temmuz 2020 08:09

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi gerçek çıktı!

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından kalp emojili bir paylaşımda bulunmuş ve takipçilerine yeni bir aşka başladığının müjdesini vermişti.

Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi gerçek çıktı!

Oyuncu Merve Boluğur, sosyal medya hesabından kalp emojili bir paylaşımda bulunmuş ve takipçilerine yeni bir aşka başladığının müjdesini vermişti.

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Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi gerçek çıktı!

Merve Boluğur’un sevgilisi Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflar ile ilişkilerini ilan etti. Ünlü oyuncu da bugün sevgilisinin yüzünü saklamayı tercih ederken sonrasında ikisinin de yüzünün göründüğü bir paylaşımda bulunmuştu.

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Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi gerçek çıktı!

Merve Boluğur’un sevgilisi Instagram hesabından ilişkisine dair yeni fotoğraflar paylaştı.

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Merve Boluğur'un gizemli sevgilisi gerçek çıktı!

Paylaşımın ardından karubiyad isimli hesabın takipçi sayısının 10 bini aştığı görüldü.

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