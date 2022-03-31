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  4. Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı salladı: Bu iyice kendini kaybetti

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı salladı: Bu iyice kendini kaybetti

Ünlü oyuncu Merve Boluğur sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak mayolu pozu ile yine sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı salladı: Bu iyice kendini kaybetti - Resim: 1

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son zamanlarda kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Yaptıklarıyla oldukça konuşulan Boluğur'un mayolu pozu Instagram'ı çalkaladı.

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Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı salladı: Bu iyice kendini kaybetti - Resim: 2

Bir zamanlar ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli olan ve sonra boşanma kararı alan Merve Boluğur son zamanlarda sosyal medyada oldukça konuşuluyor.

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Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı salladı: Bu iyice kendini kaybetti - Resim: 3

Pozları ve açıklamalarıyla ilgi odağı olan Merve Boluğur'un mayolu kombini dikkat çekti.

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Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı salladı: Bu iyice kendini kaybetti - Resim: 4

Ünlü oyuncu Merve Boluğur mayolu pozunu, 'Mayo sezonu' ifadeleriyle paylaştı. Ancak Boluğur'un, mayo ile birlikte giydiği pantolon ve bot dikkat çekti.

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