Merve Boluğur'un mayolu pozu sosyal medyayı salladı: Bu iyice kendini kaybetti
Ünlü oyuncu Merve Boluğur sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak mayolu pozu ile yine sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.
Ünlü oyuncu Merve Boluğur, son zamanlarda kariyerinden çok özel hayatıyla gündeme geliyor. Yaptıklarıyla oldukça konuşulan Boluğur'un mayolu pozu Instagram'ı çalkaladı.
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Bir zamanlar ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile evli olan ve sonra boşanma kararı alan Merve Boluğur son zamanlarda sosyal medyada oldukça konuşuluyor.
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Pozları ve açıklamalarıyla ilgi odağı olan Merve Boluğur'un mayolu kombini dikkat çekti.
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Ünlü oyuncu Merve Boluğur mayolu pozunu, 'Mayo sezonu' ifadeleriyle paylaştı. Ancak Boluğur'un, mayo ile birlikte giydiği pantolon ve bot dikkat çekti.
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