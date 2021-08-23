Merve Boluğur'un tatil paylaşımına beğeni yağmuru
Yaptığı açıklama ve Instagram'dan paylaştığı fotoğraflarla adından söz ettiren Merve Boluğur yine gündeme bomba gibi düştü.
Instagram'da yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen oyuncu takipçi sayısını artırınca, reklam içerikli paylaşımları için talep ettiği ücreti de artırdı.
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3 milyon 600 bin takipçi sayısına ulaşan oyuncu, reklam içerikli paylaşımlardan 30 bin TL alıyordu. Boluğur, artık reklam içerikli paylaşımları için 50 bin TL istiyor.
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Hal böyle olunca Merve Boluğur paylaşımlarına hız verdi. Şu sıralar Bodrum'da olan Boluğur siyah elbisesini giyip deniz kenarında poz verdi. Boluğur'un verdiği pozlara hayranları beğeni yağdırdı.
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