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  4. Güzel oyuncuya bikinisi küçük geldi; sosyal medya yıkıldı

Merve Çağıran'a bikinisi küçük geldi; sosyal medya yıkıldı

Aşk Laftan Anlamaz dizisinde İpek karakterine hayat veren ünlü oyuncu Merve Çağıran'ın Instagram'da paylaştığı "yaz geldi" pozları olay oldu.

Merve Çağıran'a bikinisi küçük geldi; sosyal medya yıkıldı - Resim: 1

İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşayan güzel oyuncu Merve Çağıran, üzerine küçük gelen bikinisini giyip pozlar veren Çağıran havalar henüz ısınmadığı için denize giremedi.

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Merve Çağıran'a bikinisi küçük geldi; sosyal medya yıkıldı - Resim: 2

Yaza merhaba paylaşımı yapan Çağıran, göğüs dekolteli bikinisiyle yürek hoplattı.

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Merve Çağıran'a bikinisi küçük geldi; sosyal medya yıkıldı - Resim: 3

Tatil pozlarını paylaşan oyuncuya takipçilerinden, 'Yakmışsın ortamı kardeşim', 'Ne zarif bir kadın', 'Harikasın' gibi yorumlar yapıldı.

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Merve Çağıran'a bikinisi küçük geldi; sosyal medya yıkıldı - Resim: 4
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