Merve Çağıran'a bikinisi küçük geldi; sosyal medya yıkıldı
Aşk Laftan Anlamaz dizisinde İpek karakterine hayat veren ünlü oyuncu Merve Çağıran'ın Instagram'da paylaştığı "yaz geldi" pozları olay oldu.
İsmail Hacıoğlu ile aşk yaşayan güzel oyuncu Merve Çağıran, üzerine küçük gelen bikinisini giyip pozlar veren Çağıran havalar henüz ısınmadığı için denize giremedi.
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Yaza merhaba paylaşımı yapan Çağıran, göğüs dekolteli bikinisiyle yürek hoplattı.
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Tatil pozlarını paylaşan oyuncuya takipçilerinden, 'Yakmışsın ortamı kardeşim', 'Ne zarif bir kadın', 'Harikasın' gibi yorumlar yapıldı.
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