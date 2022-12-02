Merve Dizdar kıyafetiyle ödül törenine damga vurdu: Gömleğinin düğmelerini açtı...

GQ Türkiye 'Men of the Year Ödülleri'nde Yılın Kadını Merve Dizdar oldu. Şükrü Özyıldız, Alice Müzikali'ndeki rol arkadaşı Merve Dizdar'ı sahneye çağırdı. "Sen muhteşem bir detaysın" diyen oyuncu, birkaç kez sahnede Dizdar'ı izlerken kendi oyununu kaçırdığını itiraf etti.