Merve Oflaz tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi: Sevgilisi ile sörf yaptı
2020 yazında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Merve Oflaz ile Allan Hakko tatiline devam ediyor.
2020 yazında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Merve Oflaz ile Allan Hakko, tatil sezonunu önceki gün Bodrum Cennet Koyu’nda açtı.
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Fit fiziği ile dikkat çeken Oflaz, gün boyu su üstünde havalanan elektrikli sörf tahtası ile eğlenceli anlar yaşadı.
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Ardından Hakko ise sevgilisini elinden tutarak bota çıkardı. Ünlü çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.
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Öte yandan Oflaz, geçen ayalarda ayrılık iddialarına şöyle yanıt vermişti: "Ayrılık yok. Hatta ailelerimiz tanıştı. Yakında güzel haberlerimizi alacaksınız." diyerek, ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin sinyalini vermişti.
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