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  4. Merve Oflaz tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi: Sevgilisi ile sörf yaptı

Merve Oflaz tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi: Sevgilisi ile sörf yaptı

2020 yazında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Merve Oflaz ile Allan Hakko tatiline devam ediyor.

Merve Oflaz tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi: Sevgilisi ile sörf yaptı - Resim: 1

2020 yazında aşk yaşamaya başlayan oyuncu Merve Oflaz ile Allan Hakko, tatil sezonunu önceki gün Bodrum Cennet Koyu’nda açtı.

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Merve Oflaz tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi: Sevgilisi ile sörf yaptı - Resim: 2

Fit fiziği ile dikkat çeken Oflaz, gün boyu su üstünde havalanan elektrikli sörf tahtası ile eğlenceli anlar yaşadı.

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Merve Oflaz tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi: Sevgilisi ile sörf yaptı - Resim: 3

Ardından Hakko ise sevgilisini elinden tutarak bota çıkardı. Ünlü çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.

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Merve Oflaz tatil pozlarına bir yenisini daha ekledi: Sevgilisi ile sörf yaptı - Resim: 4

Öte yandan Oflaz, geçen ayalarda ayrılık iddialarına şöyle yanıt vermişti: "Ayrılık yok. Hatta ailelerimiz tanıştı. Yakında güzel haberlerimizi alacaksınız." diyerek, ilişkisinin evliliğe doğru gittiğinin sinyalini vermişti.

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