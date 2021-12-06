Merve Oflaz'ın zor anları: Kapıya sıkıştı
Yakın zamanda Allan Hakko'yla nikah masasına oturacağı iddia edilen Merve Oflaz, önceki gün sevgilisiyle Etiler'de görüntülendi. Baş başa yemek yiyen çift, Akmerkez'e girerken zor anlar yaşadı.
Yaklaşık bir yıldır aşk yaşayan cemiyetin ünlü ismi Allan Hakko ve başarılı oyuncu Merve Oflaz, ilişkilerini çok göz önünde yaşamamayı tercih etse de zaman zaman magazin gündeminde yer alıyorlar.
Allan Hakko'yla nikah masasına oturacağı iddia edilen Merve Oflaz, Etiler'de objektiflere takıldı. Oyuncu, "Yılbaşı alışverişine mi çıktınız?" sorusuna, "Fiyatlar çok pahalı, alışveriş yapmıyoruz" yanıtını verdi.
KAPIYA SIKIŞTI
Kameraların görüntü almasından rahatsız olan Allan Hakko, sevgilisini bırakıp AVM'nin giriş kapısından girmek yerine çıkış kapısından girmeye çalışınca zorlandı. AVM içerisinden otomatik açılan kapıyı zorlayan iş insanı başarılı olurken, Merve Oflaz ise kapıya sıkıştı.
"EGE'YE İNECEĞİZ"
Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi. Oflaz, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Dizi sonrası tatil programının yoğun geçtiğini söyleyen Oflaz, "Şimdi düğünler var. İki düğün, bir nişanımız var. Yine Allan ile Ege'ye ineceğiz. Düğünler hep Güney tarafında" şeklinde konuştu.