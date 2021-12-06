Merve Oflaz'ın zor anları: Kapıya sıkıştı

"EGE'YE İNECEĞİZ"

Merve Oflaz, geçtiğimiz günlerde Etiler'de görüntülendi. Oflaz, mekan çıkışı muhabirlerin sorularını yanıtladı. Dizi sonrası tatil programının yoğun geçtiğini söyleyen Oflaz, "Şimdi düğünler var. İki düğün, bir nişanımız var. Yine Allan ile Ege'ye ineceğiz. Düğünler hep Güney tarafında" şeklinde konuştu.