Merve Özbey'den beğeni rekoru kıran paylaşım
Geçtiğimiz yıl iş adamı Kenan Koçak ile evlenen şarkıcı Merve Özbey, şubat ayında ilk kez annelik heyecanı yaşamıştı.
Ünlü popçu Merve Özbey, Şubat 2020'de Kenan Koçak ile nikah masasına oturmuştu. Çift, 47 gün önce ise ilk çocukları Elif Özüm'e kavuşmuştu. Geçtiğimiz günlerde bebeğinin yüzünü gösteren çiçeği burnunda anne, kızı ile paylaşımlarına devam ediyor.
"ANNE-KIZ GÜNEŞİ GÖRDÜK"
Önceki gün Elif Özüm ile birlikte bahçede objektif karşısına geçen Özbey, adeta sıcak havanın tadını çıkardı. O anları Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmeyen ünlü şarkıcı, "Anne-kız güneşi gördük" şeklinde konuştu. Merve Özbey'in 121 binden fazla beğeni alan paylaşımına Bengü, "Annesinin kuzusu" yorumunu yaparken, Derya Uluğ ise, "Sarı melek" ifadelerini kullandı.
"MELEK YAVRUM BENİM"
Özbey, geçtiğimiz günlerde paylaştığı bu fotoğrafa, "Bugün 40’ımız doldu... Allah’ım dileyen isteyen herkese nasip etsin. Evlatlarımıza sağlık, sıhhat, iyi gün göstersin... Melek yavrum benim... Ömrün hep huzurlu olsun. Pamuk şeker kızım benim... Ayağına hiç taş değmesin... Ömrümüz yettiği sürece hep yanındayız. Dualarınızı eksik etmeyin. Bir 'Maşallah'ınızı alırız" notunu düşmüştü.
GEL BAKALIM GÜZEL KIZIM"
Şarkıcı, kız bebek dünyaya getireceğini ise, "Gel bakalım güzel kızım... Ailene, vatanına, dünyaya güzellikler, hayırlar getir... Çok şükür..." sözleriyle duyurmuştu.