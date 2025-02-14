Merve Taşkın ''14 Şubat Sevgililer Günü yemeği'' tarifesini yayınladı; gözaltına alındı
Sosyal medya platformları üzerinden yaptığı paylaşımlarla olay olan hatta "müstehcenlik soruşturması" kapsamında mahkemelik olan Merve Taşkın bu sefer de 14 Şubat Sevgililer Günü için bir 400 bin TL'lik bir ilan yayınlayarak büyük tepki çekti. Taşkın, ''müstehcenlik'' suçundan gözaltına alındı.
Türkiye'nin Onlyfans modeli olan ve daha önce müstehcen paylaşımları nedeniyle yargılanarak beraat eden sosyal medya fenomeni Merve Taşkın şimdi de "14 Şubat Sevgililer Günü" teklifiyle ortalığı karıştırdı.
Sosyal medya hesabından bir ilan yayınlayan Merve Taşkın, 14 Şubat'ta yalnız olanlar için ücret karşılığında birlikte bir akşam yemeği teklif etti.
Merve Taşkın 4 maddelik ilanında kendisini "konuşkan, güzel ve zeki" olarak tanımlarken sevgililer gününde birlikte akşam yemeği için 400 bin TL ücret talep etti.
Merve Taşkın paylaşımında şu ifadelere yer verdi.
14 Şubat'ta yalnız olanlara “akşam yemeği” için kız arkadaş olabilirim
-Ücret: 400.000₺
-Özelliklerim:
1-) Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz
2-) Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin
3-) Türkiye’de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin
4-) Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın
Bonus: Manipülasyon yetenehim fazladır dikkat et aşık olma
Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir
Bonus3: Mütevaziyimdir