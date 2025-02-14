Merve Taşkın ''14 Şubat Sevgililer Günü yemeği'' tarifesini yayınladı; gözaltına alındı

Merve Taşkın paylaşımında şu ifadelere yer verdi.



14 Şubat'ta yalnız olanlara “akşam yemeği” için kız arkadaş olabilirim

-Ücret: 400.000₺

-Özelliklerim:

1-) Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz

2-) Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin

3-) Türkiye’de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin

4-) Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın

Bonus: Manipülasyon yetenehim fazladır dikkat et aşık olma

Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir

Bonus3: Mütevaziyimdir