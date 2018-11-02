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  3. 02 Kasım 2018 13:27

''Sanırım hala bakireyim'' diyen Merve Taşkın'dan olay paylaşım

Paylaşımlarıyla çok konuşulan sosyetik güzel Merve Taşkın, sınırları zorlayan bir paylaşıma daha imza attı.

''Sanırım hala bakireyim'' diyen Merve Taşkın'dan olay paylaşım

Sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan sosyetik güzel Merve Taşkın, derin dekolteli fotoğrafıyla yine adından söz ettirmeyi başardı.

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''Sanırım hala bakireyim'' diyen Merve Taşkın'dan olay paylaşım

Instagram hesabının hikaye bölümünden derin dekolteli fotoğrafını paylaşan Merve Taşkın, paylaşımıyla takipçilerinden tam not aldı. Taşkın'ın paylaşımını kendi sosyal medya hesabından paylaşan bir takipçisi, "Bu ne güzellik böyle." yorumunu yaptı.

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''Sanırım hala bakireyim'' diyen Merve Taşkın'dan olay paylaşım

Geçtiğimiz günlerde takipçilerinin her sorusunu yanıtlayan 20 yaşındaki Merve Taşkın, 'Cinsel tercihlerin ne?' sorusuna "Sanırım ben aseksüelim ve hala bakireyim" cevabını vermişti.

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''Sanırım hala bakireyim'' diyen Merve Taşkın'dan olay paylaşım

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