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  3. 01 Mayıs 2020 13:55

Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi.

Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu

Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi.

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Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu

Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten takipçileri aynı zamanda sanatçının estetikli halini de eleştirdi.

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Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu

Bir takipçisi burun ucundaki farklılığa dikkat çekti. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, İki yıl önce rol aldığı diziden bölüm başına 50 bin lira alan Meryem Uzerli "İçime sinen bir proje olursa dondurma parasına bile oynarım" dedi.

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Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu

Meryem Uzerli "İçime sinen bir proje olursa dondurma parasına bile oynarım. Yeter ki, işe güvenip inanayım.

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