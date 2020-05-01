Meryem Uzerli artık bambaşka biri oldu

Bir takipçisi burun ucundaki farklılığa dikkat çekti. Son dönemde verdiği kilolar ve yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemde olan oyuncu Meryem Uzerli, İki yıl önce rol aldığı diziden bölüm başına 50 bin lira alan Meryem Uzerli "İçime sinen bir proje olursa dondurma parasına bile oynarım" dedi.