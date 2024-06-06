Meryem Uzerli cesur itirafıyla alkış aldı
"Muhteşem Yüzyıl" dizisinde Hürrem Sultan'ı canlandırarak hafızalara kazınan, son olarak rol aldığı yeni dizisi RU'daki cesur sahneleriyle olay olan Meryem Uzerli'nin yaptığı bir itiraf hayranlarından büyük alkış aldı.
Muhteşem Yüzyıl dizisinde 'Hürrem' karakterine hayat veren ve o rolü ile hafızalara kazınan Meryem Uzerli, Gain’de yayınlanan RU dizisinde hayat verdiği Reyhan karakteri ve cesur sahnelerle yeniden gündemde.
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RU dizisindeki Cesur sahneleri gündem olan Meryem Uzerli estetik itirafıyla sosyal medyayı salladı.
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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalına konuk olan Uzerli; 'Botoks, dolgu var mı?' sorusuna verdiği yanıtla şaşırttı.
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"Su içiyorum ondan böyle kalıyorum" gibi açıklamalara inat Uzerli tüm estetiklerini kabul etti ve "evet hepsini yaptırıyorum bazen oluyor bazen olmuyor, yapacak bir şey yok!" dedi. Uzerli'nin samimi halleri kısa sürede gündem oldu.
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