Meryem Uzerli ''güzellik algısı'' için ezber bozdu
Türkiye'nin Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem Sultan rolüyle tanıdığı ve o günden bu güne çok sayıda başarılı projede boy gösteren güzel oyuncu Meryem Uzerli'den "güzellik" kavramıyla ilgili algılara meydan okudu.
Son olarak Şakir Paşa Yalısı: Mucizeler ve Skandallar dizisinde rol alan oyuncu Meryem Uzerli, L'Officiel Türkiye dergisine konuştu.
Kıskanç biri olmadığını belirterten Uzerli, "Kıskançlıkla pek bir bağım yoktur. Ancak bir ilişki içindeysem, bu duygu zaman zaman ortaya çıkabilir. Ama doğru bir partnerin böyle bir duygunun gerçekten filizlenmesine neden olmayacağına inanıyorum" dedi.
Dünyada kadınlara dayatılan güzellik kavramı hakkında konuşan Uzerli, şu ifadelere yer verdi:
“Açıkçası, kendimi ilk ne zaman güzel hissettiğimi hatırlayamıyorum. Hayat ilerledikçe güzellik kavramı da değişiyor, en azından benim için. Medya dünyasında güzellik genellikle bir trende dayanıyor. Benim için ise genç olmak, yani sağlıklı ve mutlu hissetmek her zaman daha önemli oldu.