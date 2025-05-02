Meryem Uzerli ''güzellik algısı'' için ezber bozdu

“Açıkçası, kendimi ilk ne zaman güzel hissettiğimi hatırlayamıyorum. Hayat ilerledikçe güzellik kavramı da değişiyor, en azından benim için. Medya dünyasında güzellik genellikle bir trende dayanıyor. Benim için ise genç olmak, yani sağlıklı ve mutlu hissetmek her zaman daha önemli oldu.