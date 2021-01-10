Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Doğumdan hemen sonra bebeğiyle çekilen fotoğraflarını paylaşan 37 yaşındaki oyuncu, "Canım Lily Koi... Lara Jemima, baban ve ben seni ailemizde mutlulukla karşılıyoruz. Bize katıldığın için çok sevinçliyiz. Seni sonsuza dek koruyacağız" ifadesini kullandı.