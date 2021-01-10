Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez annelik sevinci yaşadı. Uzerli, Lily Koi adını verdiği bebeğinin dün dünyaya geldiğini duyurdu.
Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Uzerli, Lily Koi adını verdiği bebeğinin dün dünyaya geldiği haberini Instagram hesabında duyurdu.
Doğumdan hemen sonra bebeğiyle çekilen fotoğraflarını paylaşan 37 yaşındaki oyuncu, "Canım Lily Koi... Lara Jemima, baban ve ben seni ailemizde mutlulukla karşılıyoruz. Bize katıldığın için çok sevinçliyiz. Seni sonsuza dek koruyacağız" ifadesini kullandı.