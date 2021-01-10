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  3. 10 Ocak 2021 10:45

Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci kez annelik sevinci yaşadı. Uzerli, Lily Koi adını verdiği bebeğinin dün dünyaya geldiğini duyurdu.

Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. Uzerli, Lily Koi adını verdiği bebeğinin dün dünyaya geldiği haberini Instagram hesabında duyurdu.

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Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Doğumdan hemen sonra bebeğiyle çekilen fotoğraflarını paylaşan 37 yaşındaki oyuncu, "Canım Lily Koi... Lara Jemima, baban ve ben seni ailemizde mutlulukla karşılıyoruz. Bize katıldığın için çok sevinçliyiz. Seni sonsuza dek koruyacağız" ifadesini kullandı.

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Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Uzerli'nin paylaşımına takipçilerinden beğeni ve tebrik yorumları geldi.

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Meryem Uzerli ikinci kez anne oldu

Uzerli, 2020'nin son günlerinde, hamilelik pozlarını sosyal medyada paylaşmıştı.

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