  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 03 Ağustos 2019 14:30

Meryem Uzerli kimsesiz çocuklar için harekete geçti

Bir süredir kızı Lara ile Almanya'da olan Meryem Uzerli kimsesiz çocuklar için kolları sıvadı. Son dönemde fotoğrafçılığa merak saran ve açtığı Instagram hesabı ile çok sayıda takipçi edinen Uzerli, kendi çektiği kareleri satışa

Meryem Uzerli kimsesiz çocuklar için harekete geçti

Bugüne kadar çeşitli dernekler aracılığıyla çocuklara sayısız yardımda bulunan Meryem Uzerli, bir kez daha kalpleri fethetti.

1/ 8
Meryem Uzerli kimsesiz çocuklar için harekete geçti

Bir süredir kızı Lara ile doğup büyüdüğü Almanya'da olan Uzerli, ekranlara da ara verdi. Bu süreçte fotoğrafçılığa merak saran ünlü oyuncu, Instagram'da 'muportrait' adlı bir hesap açtı.

2/ 8
Meryem Uzerli kimsesiz çocuklar için harekete geçti

Burada kendi çektiği siyah beyaz fotoğrafları paylaşan Meryem Uzerli'nin takipçi sayısı kısa sürede 14 bin kişiyi buldu. Uzerli, gördüğü bu ilgiyi yardıma dönüştürmek için kolları sıvadı.

3/ 8
Meryem Uzerli kimsesiz çocuklar için harekete geçti

Kendi çektiği fotoğrafları ilk başta Ortadoğu'da satacak olan Meryem Uzerli, buradan elde edeceği gelirle kimsesiz çocukların daha iyi şartlarda yaşamasını sağlayacak.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM