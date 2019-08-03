Meryem Uzerli kimsesiz çocuklar için harekete geçti
Bir süredir kızı Lara ile Almanya'da olan Meryem Uzerli kimsesiz çocuklar için kolları sıvadı. Son dönemde fotoğrafçılığa merak saran ve açtığı Instagram hesabı ile çok sayıda takipçi edinen Uzerli, kendi çektiği kareleri satışa
Bugüne kadar çeşitli dernekler aracılığıyla çocuklara sayısız yardımda bulunan Meryem Uzerli, bir kez daha kalpleri fethetti.
Bir süredir kızı Lara ile doğup büyüdüğü Almanya'da olan Uzerli, ekranlara da ara verdi. Bu süreçte fotoğrafçılığa merak saran ünlü oyuncu, Instagram'da 'muportrait' adlı bir hesap açtı.
Burada kendi çektiği siyah beyaz fotoğrafları paylaşan Meryem Uzerli'nin takipçi sayısı kısa sürede 14 bin kişiyi buldu. Uzerli, gördüğü bu ilgiyi yardıma dönüştürmek için kolları sıvadı.