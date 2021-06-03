Meryem Uzerli'nin yeni imajı olay oldu
Bir süredir ekranlardan uzak duran ve dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor.
Bir süredir ekranlardan uzak duran ve dijital projelere yönelen Meryem Uzerli, yaşamını ise Berlin'de sürdürmeye devam ediyor.
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Geçtiğimiz aylarda ikinci bebeğini kucağına almanın mutluluğunu yaşayan oyuncu Meryem Uzerli'yi, Instagram'dan 6,7 milyon kişi takip ediyor.
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Instagram hesabını aktif olarak kullanan oyuncu, son pozuyla büyük beğeni topladı.
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Kıvırcık haliyle yeni imajı çok beğenilen Meryem Uzerli'ye kısa sürede binlerce beğeni yağdı.
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