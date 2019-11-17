Meryem Uzerli'nin yeni imajı sosyal medyayı salladı
Muhteşem Yüzyıl dizisiyle şöhreti yakalayan oyuncu Meryem Uzerli'nin estetikli ve kısa saçlı hali hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Hürrem Sultan karakteri ve sempatik Türkçesiyle, Türk halkının gönlüne taht kuran Meryem Uzerli'nin yeni görüntüsü hayranlarının büyük bir kısmı tarafından beğenilmedi.
Uzun saçlı halinin daha iyi olduğunu belirten takipçileri aynı zamanda sanatçının estetikli halini de eleştirdi. Bir takipçisi burun ucundaki farklılığa dikkat çekti.
İşte Uzerli'ye gelen tepkilerden bazıları:
- Sen Muhteşem Yüzyıl'da muhteşem ve çok doğal bir kadındın. Ne yaptın böyle kendine?