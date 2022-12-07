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  4. Meşhur Scientology tarikatı üyesiydi.. O ismin cesedi yakılacak!

Meşhur Scientology tarikatı üyesiydi.. O ismin cesedi yakılacak!

Kolon kanseri nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybeden 1990'ların ünlü yıldızı Kirstie Alley'nin bedeninin, Scientology Kilisesi'nin düzenleyeceği cenaze töreninde yakılacağı ortaya çıktı.

Meşhur Scientology tarikatı üyesiydi.. O ismin cesedi yakılacak! - Resim: 1

Bak Şu Konuşana serisi ve Cheers dizisinin yıldızı Kirstie Alley, kısa süre önce teşhis edilen kanser sonucu önceki gün Florida'daki hastanede hayata veda etti.

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Meşhur Scientology tarikatı üyesiydi.. O ismin cesedi yakılacak! - Resim: 2

Alley, Cheers dizisindeki rolüyle hem Emmy hem de Altın Küre sahibi olmuştu.

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Meşhur Scientology tarikatı üyesiydi.. O ismin cesedi yakılacak! - Resim: 3

İngiliz DailyMail gazetesi, Scientology Tarikatı üyesi ünlü oyuncunun tarikat tarafından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağını aktardı.

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Meşhur Scientology tarikatı üyesiydi.. O ismin cesedi yakılacak! - Resim: 4

Alley'nin cansız bedeninin yakılacağı belirtildi.

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