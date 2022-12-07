Meşhur Scientology tarikatı üyesiydi.. O ismin cesedi yakılacak!
Kolon kanseri nedeniyle 71 yaşında hayatını kaybeden 1990'ların ünlü yıldızı Kirstie Alley'nin bedeninin, Scientology Kilisesi'nin düzenleyeceği cenaze töreninde yakılacağı ortaya çıktı.
Bak Şu Konuşana serisi ve Cheers dizisinin yıldızı Kirstie Alley, kısa süre önce teşhis edilen kanser sonucu önceki gün Florida'daki hastanede hayata veda etti.
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Alley, Cheers dizisindeki rolüyle hem Emmy hem de Altın Küre sahibi olmuştu.
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İngiliz DailyMail gazetesi, Scientology Tarikatı üyesi ünlü oyuncunun tarikat tarafından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacağını aktardı.
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Alley'nin cansız bedeninin yakılacağı belirtildi.
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