Mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız...
Norveç'te yaşayan itfaiyeci Gunn Narten güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı.
Norveç'te yaşayan ve itfaiyeci olarak görev yapan 30 yaşındaki Gunn Narten, güzelliği ve fitness tavsiyeleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
Norveçli 30 yaşındaki Gunn Narten, güzelliğiyle Instagram'da kendisine bir takipçi ordusu yaratmayı başardı.
Bir kadın için pek de alışkın olunmayan itfaiyecilik mesleğini icra eden Narten, ayrıca fitness eğitmeni olarak da çalışıyor.