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  3. 04 Mayıs 2017 23:15

Mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız...

Norveç'te yaşayan itfaiyeci Gunn Narten güzelliğiyle dikkatleri üzerine topladı.

Mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız...

Norveç'te yaşayan ve itfaiyeci olarak görev yapan 30 yaşındaki Gunn Narten, güzelliği ve fitness tavsiyeleriyle tüm dikkatleri üzerine topladı.
 

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Mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız...

Norveçli 30 yaşındaki Gunn Narten, güzelliğiyle Instagram'da kendisine bir takipçi ordusu yaratmayı başardı.

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Mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız...

Bir kadın için pek de alışkın olunmayan itfaiyecilik mesleğini icra eden Narten, ayrıca fitness eğitmeni olarak da çalışıyor.
 

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Mesleğini öğrenince çok şaşıracaksınız...

Halihazırda itfaiyeci olarak çalışmasıyla şaşırtan Narten, ayrıca bir itfaiye aracını kaldırabilecek kadar da güçlü.
 

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