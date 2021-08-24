Mesut Akustan'ın sağlık durumu için eşinden günler sonra ilk paylaşım

Akusta'nın iki gün önce yoğun bakımdaki tedavisinin ardından uyandırılacağına dair haberler çıkmıştı. Ancak Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Şafak Özbir'den ise günler sonra paylaşım geldi.