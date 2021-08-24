Mesut Akustan'ın sağlık durumu için eşinden günler sonra ilk paylaşım
Usta oyuncu Mesut Akusta (57), geçtiğimiz hafta Ankara'daki evinde geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı. Ameliyata alınan Akusta'nın yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirilmişti. Akusta'nın son durumu merak edilirken, eşi Şafak Özbir'den paylaşım geldi
TRT1'de yayımlanan "Teşkilat" dizisinin başrol oyuncularından Mesut Akusta, geçtiğimiz hafta beyin kanaması geçirdi. Ailesinin ihbarı ile adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Akusta, ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan Akusta, yaklaşık 3 saat süren operasyonun ardından yoğun bakım odasına alındı.
Akusta'nın iki gün önce yoğun bakımdaki tedavisinin ardından uyandırılacağına dair haberler çıkmıştı. Ancak Akusta'nın sağlık durumuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı. Şafak Özbir'den ise günler sonra paylaşım geldi.
"KARANLIK AYDINLIĞA KAVUŞUR ELBET"
Usta oyuncunun eşi, hastane odasından yaptığı paylaşımla takipçilerini duygulandırdı. Şafak Özbir yayınladığı fotoğrafa, 'Karanlık aydınlığa kavuşur elbet siz o gün bayramı kutlamayı görün…' notunu düştü.
EŞİ DUA İSTEDİ
Ünlü oyuncunun eşi Şafak Özbir, Akusta'nın hastaneye kaldırılmasının ardından, "Herkese merhabalar... Eşim Mesut Akusta, bugün beyin kanaması geçirdi. Acil ameliyata alındı. Ameliyat yaklaşık 3 saat sürdü ve başarılı geçti, çok şükür... Şu anda yoğun bakımda. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullanmıştı.