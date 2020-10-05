Mesut Özil ve Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti
İngiltere'de yaşayan ve Arsenal'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe, yine gönülleri fethetti. Ülkemizde ve daha birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara el uzatan çift, bu kez de Hindistan'daki yaşlıları sevindirdi.
İngiltere'de yaşayan ve Arsenal'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe, yine gönülleri fethetti. Ülkemizde ve daha birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara el uzatan çift, bu kez de Hindistan'daki yaşlıları sevindirdi.
'Dünya Yaşlılar Günü'nü unutmayan Mesut Özil ve Amine Gülşe, Hindistan'daki bir huzurevine pasta yollayarak oradaki tüm yaşlıları mutlu etti.
Gelen sürpriz hediyelerle de mutluluktan havalara uçan huzurevi sakinleri, üzerinde Mesut Özil'in resminin bulunduğu pastayı keserek ünlü futbolcuya teşekkür ettiler.