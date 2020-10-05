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  3. 05 Ekim 2020 10:02

Mesut Özil ve Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti

İngiltere'de yaşayan ve Arsenal'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe, yine gönülleri fethetti. Ülkemizde ve daha birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara el uzatan çift, bu kez de Hindistan'daki yaşlıları sevindirdi.

Mesut Özil ve Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti

İngiltere'de yaşayan ve Arsenal'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe, yine gönülleri fethetti. Ülkemizde ve daha birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara el uzatan çift, bu kez de Hindistan'daki yaşlıları sevindirdi.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti

'Dünya Yaşlılar Günü'nü unutmayan Mesut Özil ve Amine Gülşe, Hindistan'daki bir huzurevine pasta yollayarak oradaki tüm yaşlıları mutlu etti.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti

Gelen sürpriz hediyelerle de mutluluktan havalara uçan huzurevi sakinleri, üzerinde Mesut Özil'in resminin bulunduğu pastayı keserek ünlü futbolcuya teşekkür ettiler.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti

Yardımsever kişilikleriyle milyonların kalbini kazanan Amine Gülşe ve Mesut Özil, yaptıkları bu son iyilikle herkesin takdirini bir kez daha kazandı.

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