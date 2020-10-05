Mesut Özil ve Amine Gülşe bir kez daha gönülleri fethetti

İngiltere'de yaşayan ve Arsenal'da forma giyen Türk asıllı futbolcu Mesut Özil ile güzel eşi Amine Gülşe, yine gönülleri fethetti. Ülkemizde ve daha birçok ülkede yardıma muhtaç insanlara el uzatan çift, bu kez de Hindistan'daki yaşlıları sevindirdi.