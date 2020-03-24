Mesut Özil ve Amine Gülşe odalarını ayırdı
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantina altına almıştı.
Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantina altına almıştı.
Karantinaya giren Mesut Özil, bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan oyuncu eşi Amine Gülşe'den uzak kalmıştı. Yıldız futbolcu, önceki gün Londra'daki malikanesine döndü.
31 yaşındaki yıldız futbolcu, tüm testlerini yaptırdı. Evini dezenfekte ettiren Özil, hamile olan eşiyle ise sosyal mesafesini korumak için de çok titiz davranıyor.