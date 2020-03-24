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  3. 24 Mart 2020 10:25

Mesut Özil ve Amine Gülşe odalarını ayırdı

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantina altına almıştı.

Mesut Özil ve Amine Gülşe odalarını ayırdı

Arsenal'in yıldızı Mesut Özil, teknik direktörleri Mikel Arteta'da koronavirüs tespit edilmesinin ardından takım arkadaşlarıyla birlikte kendisini karantina altına almıştı.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe odalarını ayırdı

Karantinaya giren Mesut Özil, bebeğini dünyaya getirmesine sayılı günler kalan oyuncu eşi Amine Gülşe'den uzak kalmıştı. Yıldız futbolcu, önceki gün Londra'daki malikanesine döndü.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe odalarını ayırdı

31 yaşındaki yıldız futbolcu, tüm testlerini yaptırdı. Evini dezenfekte ettiren Özil, hamile olan eşiyle ise sosyal mesafesini korumak için de çok titiz davranıyor.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe odalarını ayırdı

Özil, 26 yaşındaki eşiyle ayrı odalarda yatarken ikili, sadece gün içerisinde birlikte bahçe keyfi yapıyor.

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