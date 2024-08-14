Meta CEO'su Mark Zuckerberg eşinin heykelini yaptırdı
Meta CEO'su Mark Zuckerberg, eşi Priscilla Chan'a olan sevgisini Roma geleneğine uygun bir şekilde ifade etmek için, eşinin devasa bir heykelini yaptırdı.
Facebook, WhatsApp ve Instagram'ın çatı şirketi Meta CEO'su Mark Zuckerberg, eşinin heykelini yaptırdı.
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EŞİNE OLAN AŞKINI İFADE ETTİ
Sık sık servetiyle adından söz ettiren 40 yaşındaki milyarder, eşi Priscilla Chan'a olan hayranlığını ifade etmek için olağanüstü bir adım attı.
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"EŞİNİN HEYKELİNİ YAPMA GELENEĞİNİ GERİ GETİRİYORUZ"
Instagram hesabından paylaşımda bulunan Zuckerberg, "Eşinin heykelini yapma geleneğini geri getiriyoruz" notunu düştü. Chan de heykelini "Beni asla özlemeyeceksin" notuyla paylaştı.
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DEV HEYKELİN YANINDA POZ VERDİ
39 yaşındaki Chan, pembe bir bornoz giymiş halde, rüzgârda uçuşan gümüş renkli, adeta melek kanatlarını andıran bir kıyafet içinde tasvir edilmiş dev turkuaz heykelin yanında duruyor.
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